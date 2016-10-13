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Стрелки из лука выберут президента в феврале

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Отчетно-выборная конференция Федерации стрельбы из лука России запланирована на февраль 2017 года, сообщает «Советский спорт».

Пока никто не выдвигал свою кандидатуру на пост главы федерации. Однако, если действующий президент Владимир Ешеев решит баллотироваться на следующий срок, его шансы на победу будут велики.

Напомним, на Играх в Рио наши стрелки из лука завоевали серебряную медаль в командном турнире – Туяна Дашидоржиева, Ксения Перова и Инна Степанова.

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