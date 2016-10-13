«Манчестер Юнайтед» придется заплатить за Бэйла 500 млн евро

Как сообщает Cadena SER, руководство мадридского «Реала» и полузащитник Гарет Бэйл близки к подписанию нового контракта.



По информации источника, согласно новому соглашению сумма отступных за игрока сборной Уэльса составит 500 млн евро. Ранее сообщалось, что футболист недоволен своим положением в клубе и попросил своего агента рассмотреть предложение от «Манчестер Юнайтед».



Бэйл перешел в мадридский клуб в 2013 году из «Тоттенхэма» за 101 млн евро. За это время футболист выиграл вместе с командой Лигу чемпионов (2013/14, 2015/16), Суперкубок УЕФА (2014, 2016), клубный чемпионат мира (2014), а также Кубок Испании (2013/14).

Портал Transfermarkt.de оценивает валлийца в 90 млн евро, а его нынешний контракт с «Реалом» рассчитан до 2019 года.