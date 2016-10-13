Агент Иско: Мой клиент не будет рассматривать предложения от других команд до следующего лета

Агент и отец полузащитника мадридского «Реала» Иско Аларкона Пако Аларкон рассказал о планах своего сына на будущее.



«Могу с уверенностью сказать, что мой сын не будет рассматривать предложения от других команд до следующего лета», – приводит слова Аларкона Сalciomercato.



Ранее сообщалось, что Иско недоволен отсутствием игровой практики и готов рассмотреть предложения от других команд. Сегодня появилась информация, что «Тоттенхэм» готов выложить за игрока 45 млн евро.



В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел на клубном уровне 4 матча, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 35 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2018 года.