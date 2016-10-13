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Шведы считают фаворитами Кубка мира хозяев, «Енисей» и «СКА-Нефтяник»

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Наставники шведских клубов назвали фаворитов стартовавшего в Сандвикене Кубка мира.

Подавляющее большинство делает ставку на хозяев турнира – хоккеистов «Сандвикена». Два раза в ответах встречается «СКА-Нефтяник», и один раз – «Енисей».

Эрик Петерссон («Сандвикен») – «Енисей»
Пер Хелльмюрс («Боллнес») – «Эдсбюн»
Даниэль Андерссон («Вилла») – «Сандвикен»
Симон Янссон («Вестерос») – «СКА-Нефтяник»
Йоаким Хедквист («Венерсборг») – «Сандвикен»
Роберт Римгард («Хаммарбю») – «Сандвикен»
Юхан Лефстед («Ветланда») – «Сандвикен»
Магнус Фриклунд («Бруберг») – «СКА-Нефтяник»

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