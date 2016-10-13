Шайба Мозякина принесла «Магнитке» волевую победу над «Барысом»
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» переиграли «Барыс» со счетом 3:1.
Заброшенными шайбами в составе «Магнитки» отличились Сергей Мозякин и Крис Ли, оформивший дубль в матче. У «Барыса» точный бросок на счету Найджела Доуса.
Добавим, что подопечные Ильи Воробьева, обыграв «Барыс», продлили свою серию побед до четырех встреч.
«Металлург» сохранил за собой лидерство в Восточной конференции, имея в своем активе 43 очка после 20 встреч. «Барыс» после 17 игр чемпионата с 20 очками занимает на «Востоке» 14 место.
В следующем матче 15 октября «Барыс» на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым». «Магнитка» в тот же день дома примет «Югру».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Мг - Барыс - 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Голы:
Доус (Липин, Кучин), 18:31 (0:1). Ли (Филиппи), 44:48 (1:1). Мозякин (Коварж, Береглазов), 52:32 (2:1). Ли 59:28 (3:1).
Место и дата
13 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция