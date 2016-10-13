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Шайба Мозякина принесла «Магнитке» волевую победу над «Барысом»

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» переиграли «Барыс» со счетом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе «Магнитки» отличились Сергей Мозякин и Крис Ли, оформивший дубль в матче. У «Барыса» точный бросок на счету Найджела Доуса.

Добавим, что подопечные Ильи Воробьева, обыграв «Барыс», продлили свою серию побед до четырех встреч.

«Металлург» сохранил за собой лидерство в Восточной конференции, имея в своем активе 43 очка после 20 встреч. «Барыс» после 17 игр чемпионата с 20 очками занимает на «Востоке» 14 место.

В следующем матче 15 октября «Барыс» на выезде встретится с «Салаватом  Юлаевым». «Магнитка» в тот же день дома примет «Югру».

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Металлург Мг - Барыс - 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы:

Доус (Липин, Кучин), 18:31 (0:1). Ли (Филиппи), 44:48 (1:1). Мозякин (Коварж, Береглазов), 52:32 (2:1). Ли 59:28 (3:1).

Место и дата

13 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция


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