Шайба Мозякина принесла «Магнитке» волевую победу над «Барысом»

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» переиграли «Барыс» со счетом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе «Магнитки» отличились Сергей Мозякин и Крис Ли, оформивший дубль в матче. У «Барыса» точный бросок на счету Найджела Доуса.

Добавим, что подопечные Ильи Воробьева, обыграв «Барыс», продлили свою серию побед до четырех встреч.



«Металлург» сохранил за собой лидерство в Восточной конференции, имея в своем активе 43 очка после 20 встреч. «Барыс» после 17 игр чемпионата с 20 очками занимает на «Востоке» 14 место.

В следующем матче 15 октября «Барыс» на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым». «Магнитка» в тот же день дома примет «Югру».

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