«Салават» переиграл «Автомобилист» благодаря дублям Лисина и Капризова

Хоккеисты «Салавата Юлаева» уверенно переиграли «Автомобилист» со счетом 5:1.

Заброшенными шайбами у уфимцев отметились Денис Куляш, а также Энвер Лисин и Кирилл Капризов, оформившие дубли в матче. У «Авто» единственную шайбу на свой счет записал Анатолий Голышев.

Отметим, что хозяева забросили три шайбы за первые 12 минут встречи. После этого голкипер «Автомобилиста» Игорь Сохатский уступил место в воротах Игорю Устинскому.

<span id=»XinhaEditingPostion»></span>

Добавим, что в последних девяти встречах игроки «Автомобилиста» ожержали всего лишь одну победу.

После 20 игр первенства «Автомобилист» занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 23 очка. «Саплават» с 31 очком находится на пятом месте «Вотока».

В следующем матче 15 октября подопечные Игоря Захаркина примут на своей площадке «Барыс». В тот же день «Автомобилист» отправится в Челябинск, где встретится с местным «Трактором».

КХЛ

регулярный чемпионат