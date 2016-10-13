«Салават» переиграл «Автомобилист» благодаря дублям Лисина и Капризова
Хоккеисты «Салавата Юлаева» уверенно переиграли «Автомобилист» со счетом 5:1.
Заброшенными шайбами у уфимцев отметились Денис Куляш, а также Энвер Лисин и Кирилл Капризов, оформившие дубли в матче. У «Авто» единственную шайбу на свой счет записал Анатолий Голышев.
Отметим, что хозяева забросили три шайбы за первые 12 минут встречи. После этого голкипер «Автомобилиста» Игорь Сохатский уступил место в воротах Игорю Устинскому.
Добавим, что в последних девяти встречах игроки «Автомобилиста» ожержали всего лишь одну победу.
После 20 игр первенства «Автомобилист» занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 23 очка. «Саплават» с 31 очком находится на пятом месте «Вотока».
В следующем матче 15 октября подопечные Игоря Захаркина примут на своей площадке «Барыс». В тот же день «Автомобилист» отправится в Челябинск, где встретится с местным «Трактором».
КХЛ
регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Автомобилист - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Капризов (Хрипунов, Воробьёв М.), 5:21 (1:0). Капризов (Макаров, Воробьёв М.), 9:35 (2:0). Куляш (Бодров Е., Макаров), 11:18 (3:0). Лисин (Бодров Е.), 38:51 (4:0). Голышев (Симаков, Торченюк), 39:01 (4:1). Лисин (Макаров), 55:28 (5:1).
Место и дата
13 октября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция