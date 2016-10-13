Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Торпедо0 : 2Авангард
Хоккей  ЦСКА1 : 1Динамо Минск
Баскетбол  Галатасарай0 : 2ЦСКА
Хоккей  Спартак1 : 0Металлург Нк
Хоккей  СКА0 : 0Динамо Рига
Баскетбол  Милан- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Салават» переиграл «Автомобилист» благодаря дублям Лисина и Капризова

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Салавата Юлаева» уверенно переиграли «Автомобилист» со счетом 5:1.

Заброшенными шайбами у уфимцев отметились Денис Куляш, а также Энвер Лисин и Кирилл Капризов, оформившие дубли в матче. У «Авто» единственную шайбу на свой счет записал Анатолий Голышев.

Отметим, что хозяева забросили три шайбы за первые 12 минут встречи. После этого голкипер «Автомобилиста» Игорь Сохатский уступил место в воротах Игорю Устинскому.

Добавим, что в последних девяти встречах игроки «Автомобилиста» ожержали всего лишь одну победу.

После 20 игр первенства «Автомобилист» занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 23 очка. «Саплават» с 31 очком находится на пятом месте «Вотока».

В следующем матче 15 октября подопечные Игоря Захаркина примут на своей площадке «Барыс». В тот же день «Автомобилист» отправится в Челябинск, где встретится с местным «Трактором».

КХЛ
регулярный чемпионат

Матч

Салават Юлаев - Автомобилист - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Капризов (Хрипунов, Воробьёв М.), 5:21 (1:0). Капризов (Макаров, Воробьёв М.), 9:35 (2:0). Куляш (Бодров Е., Макаров), 11:18 (3:0). Лисин (Бодров Е.), 38:51 (4:0). Голышев (Симаков, Торченюк), 39:01 (4:1). Лисин (Макаров), 55:28 (5:1).

Место и дата

13 октября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кирилл Капризов: Не хватило на третью волнуНападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от матча с «Югрой».Игорь Захаркин: В хоккей никогда нельзя играть без сердцаГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал поражение своей команды в матче с «Югрой».«Салават Юлаев» дома уступил «Югре»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Югрой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Югры».Евгений Тимкин: С «Автомобилистом» сыграли дружно, все пласталисьФорвард магнитогорского «Металлурга» Евгений Тимкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (6:0).«Металлург» разгромил «Автомобилист», забросив шесть безответных шайбХоккеисты «Металлурга» разгромили дома «Автомобилист» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Бывший голкипер «Салавата Юлаева» подписал контракт с «Коо-Коо»Голкипер Леланд Ирвинг будет играть в финской Liiga за «Коо-Коо».«Салават Юлаев» дома обыграл «Трактор»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Трактором» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Салавата».Андрей Разин: Приятно видеть грустные лица некоторых работников «Автомобилиста»Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин после победы над «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата, в котором прервалась шестиматчевая серия поражения екатеринбургской команды, рассказал о существующих противоречиях в клубе.Разин и экстрасенсы. Как тренер «Автомобилиста» выполнил ультиматум клубаРазин и экстрасенсы. Как тренер «Автомобилиста» выполнил ультиматум клубаПохоже, что главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин сумел-таки преодолеть черную полосу в жизни своей команды.Крепни, ЦСКА! «Салават» теперь станет армейским фарм-клубом?Крепни, ЦСКА! «Салават» теперь станет армейским фарм-клубом?Как изменится КХЛ после слияния двух крупнейших российских нефтяных компаний.Сергей Гимаев: У «Автомобилиста» все наладитсяЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев прокомментировал серию «Автомобилиста» из шести поражений подряд.Директор «Автомобилиста»: Руководство клуба обеспокоено результатами в КХЛДиректор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что руководство клуба обеспокоено тем, что команда проиграла в семи матчах из последних восьми и намерено обдумать шаги по выходу из сложившейся ситуации.Артис Аболс: Активная игра с нашей стороны вынудила «Автомобилист» дрогнутьГлавный тренер «Лады» Артис Аболс после выездной победы над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги отметил активную игру подопечных в третьем периоде.Андрей Разин: Всем, кто устраивает дискотеки после наших поражений, - мы будем боротьсяГлавный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин после поражения от «Лады» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги поздравил соперника с викторией.Андрей Разин: Надо с вышки прыгать или писать письмо в «Битву экстрасенсов»Андрей Разин: Надо с вышки прыгать или писать письмо в «Битву экстрасенсов»Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин знает, как встряхнуть команду после шести поражений кряду.«Лада» в гостях обыграла «Автомобилист», уступая по ходу встречи две шайбыХоккеисты «Автомобилиста» на домашнем льду уступили «Ладе» в матче регулярного чемпионата КХЛ.Александр Кожевников: У «Автомобилиста» есть шанс реабилитироваться в матче с «Ладой»Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможность отставки главного тренера «Автомобилиста» Андрея Разина.Данис Зарипов: Эти 24 секунды могли перевернуть ход матчаФорвард магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов прокомментировал победу своей команды в матче с «Салаватом Юлаевым».Игорь Захаркин: С буллитами у нас проблемы. Все матчи проигрываемГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга»Илья Воробьев: Это был классный, «плей-оффовский» матчГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым».

Автомобилист
Автомобилисткалендарьстатистика
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Кирилл Капризов
Кирилл Капризоввсе новости
Энвер Лисин
Энвер Лисинвсе новости

Cпецпредложение