Защитник Александров подписал контракт с ХК «Сочи»

Защитник Юрий Александров, не сумевший пробиться в состав «Монреаля», подписал контракт с ХК «Сочи».

В минувшем чемпионате Александров выступал за «Авангард», набрав в 60 матчах чемпионата 14 (6 + 8) очков

Всего в первенствах КХЛ 28-летний защитник провел 393 игры и набрал 102 (32+70) очка, при коэффициенте полезности «плюс 80».



- Юрий – опытный защитник, поигравший в топ-клубах Континентальной хоккейной лиги. У него хороший возраст, мы рассчитываем на него, как на одного из лидеров обороны, - цитирует спортивного директора «Сочи» Николая Вакурова официальный сайт «леопардов».

Напомним, что после 19 матчей регулярного первенства в активе сочинского клуба 30 очков и седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.