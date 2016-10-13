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Геннадий Курдин: Никита пробился в состав «Тампы» за счет того, что умел выживать

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Детский тренер Геннадий Курдин рассказал, как форвард «Тампы» Никита Кучеров вырос в такого игрока.

- Геннадий Геннадьевич, есть такая байка. Мол, один известный комментатор сказал о юном Никите Кучерове: «Не будет из этой мелкоты никакого толку». Это правда?
- Я всегда верил в Кучерова и в его друга – Никиту Гусева, который теперь за СКА играет, и он тоже невысокого роста. Помню 1998 год. Никита Кучеров пришел в мою секцию, когда я работал с детьми в «Серебряных акулах» в Москве. Маленький, щупленький. Форму ему с трудом подобрали. А комментатор так сказал, когда ребята начали играть, и было им лет по 10. Ехали мы на поезде в Нижний

Новгород, там открывали памятник легендарному вратарю Виктору Коноваленко. Долго дискутировали в вагоне на эту тему. Тогда же была мода на больших, мощных дуборезов. Они тоже нужны, конечно. Но в команде на первых ролях необходимы играющие ребята. А вот Кучерову было тяжело. Мало того, что он невысокий. Так еще самый младший: у меня занимались ребята 1992 года рождения, а он – 1993-го. Ему приходилось выживать. Но потом это помогло.

- Даже в Америке.
- Особенно в НХЛ! Никита пробился в состав «Тампы» за счет этой черты. Никто не ждал, а он показал свою манеру игры, когда нужно что-то придумывать, творить. Больших ведь надо обманывать.

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