Геннадий Курдин: Кучерова в детстве отцепляли от сборной со словами «Он слабый»

Детский тренер Геннадий Курдин рассказал, как форвард «Тампы» Никита Кучеров вырос в такого игрока.



- Никита Кучеров был в таком порядке, что на юниорском чемпионате мира-2011 побил рекорд Овечкина по голам. Его тройка с Михаилом Григоренко и Наилем Якуповым набрала 52 очка.

- Да, это в Германии было, когда сборная России взяла бронзу. И ведь никто не ждал, что Никита так выстрелит! Даже когда он уезжал в НХЛ – получил серьезную травму, оказался не нужен ЦСКА. А в «Тампе» помогли, сделали операцию. Вроде остался – и вы могли тогда представить, что Кучеров так заиграет? Раскручивали Григоренко, Якупова. А к Никите даже после того, как он рекорд Овечкина обновил, относились вроде: «Да он случайно!»



Всегда его недооценивали. Но парень шел вперед за счет работы, трудолюбия. Его даже в сборную не брали! Помню, вызвали его на Спартакиаду в сборную Москвы 1993 года рождения. Сборы в Подольске проходили – через два дня Никита назад приезжает. «Что такое?! « - «Ну вот, отцепили».



Встречаю потом их тренера Левицкого: «В чем дело, Саша?» - «Да он слабый».



До сих пор эту фразу вспоминаю! Недавно видел этого специалиста: «Ну что, Кучи – слабый? Покажи своих сильных!» А он от меня отворачивается, сразу убегает.



Никиту Гусева отцепляли от сборной Москвы, Игорь Ожиганов попал в сборную только в 20 лет – сразу поехал на молодежный чемпионат мира. Я своих ребят всегда успокаивал: «Пусть пока другие в Канаду на турнир едут. Придет ваше время – вы сами в этой Канаде выступать будете». Никита Кучеров приехал из Торонто – мы это вспоминали, смеялись.