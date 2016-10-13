«Трактор» проиграл «Югре» и продлил свою серию поражений до пяти матчей
Хоккеисты челябинского «Трактора» уступили на своем льду «Югре» со счетом 0:2.
Заброшенными шайбами отметились Константин Майоров и Денис Горбунов. Вратарь «Югры» Александр Шарыченков отразил 21 бросок по своим воротам и оформил первый «сухой» матч в сезоне.
Напомним, что для челябинских хоккеистов это поражение стало пятым подряд в матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В следующей игре 15 октября «Трактор» на своей площадке примет «Автомобилист». «Югра» в тот же день отправится в гости к магнитогорскому «Металлургу».
КХЛ
Регулярное первенство
Матч
Трактор - Югра - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Голы:
Горбунов (Варфоломеев), 1:28 (0:1). Майоров (Медведев), 5:15 (0:2).
Место и дата
13 октября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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