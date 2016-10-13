Геннадий Курдин: Кучеров – не зависимый, а разносторонний форвард

Детский тренер Геннадий Курдин рассказал, как форвард «Тампы» Никита Кучеров вырос в такого игрока.



- Кучерову легче играть в тройке с таким форвардом, как Александр Овечкин, к которому привлечено все внимание?

- Овечкин – своеобразный игрок. В «Вашингтоне» под него все заточено – четыре партнера в пятерке. Есть центр Никлас Бэкстрем. Если тренер сборной берет Александра Овечкина, то должен просматривать, как действует «Кэпиталз» - и видеть, что нужно такого игрока, как Бэкстрем туда ставить. Ведь даже Кузнецов в том звене играет лишь изредка.

Кучерову все равно, с кем выходить. С детства его к этому приучал. Он – разносторонний, а не зависимый форвард, которого выводишь на бросок, и он уже попал или не попал.



- Никита подписал новый контракт. Все эксперты сошлись во мнении, что на треть меньше, чем мог получить.

- Он мне сразу позвонил. Спрашиваю: «Ты на тренировку придешь?» - «Нет, все, в Америку улетаю».

Рассказал, что сначала на пять лет хотел с «Тампой» подписаться, потом договорились на три. Но если бы Кучеров сейчас сидел и не выступал, это ему на пользу бы не пошло. Мы ведь это обсуждали. Он играть хочет! А деньги что? Не все в них упирается. Это для него – не главное. Просто Никита – настоящий спортсмен и хочет расти как хоккеист.