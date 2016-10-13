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Кубинский специалист может войти в тренерский штаб сборной России

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ТАССКомментарии

Как сообщает ТАСС, в тренерский штаб сборной России по боксу может войти кубинский специалист Умберто Орта Домингес.

По информации источника, его кандидатура была выдвинута на заседании исполкома Федерации бокса страны. Отмечается, что после этого кандидатура наставника должна быть утверждена Министерством спорта.

Ранее Домингес работал в тренерском штабе сборной Кубы. 

Добавим, что в сентябре был уволен с поста главного тренера сборной России Александр Лебзяк.


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