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Виталий Мутко: Совет ФИФА утвердил регламент чемпионата мира 2018 года

Андрей Ефимов
Источник:  ТАССКомментарии

Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал, что совет ФИФА утвердил регламент чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

- Обсудили чемпионат мира в России, был краткий доклад о ходе подготовки со стороны ФИФА - я проинформировал коллег. Здесь оказывают только поддержку, считают, что мы работаем четко в графике и в соответствии с требованиями. Утвердили регламент по маркетингу и взаимодействию со СМИ Кубка конфедераций 2017 года. Утвержден регламент финальной стадии чемпионата мира 2018 года, - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, чемпионат мира  пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.
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