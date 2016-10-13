Джанни Инфантино: При увеличении числа команд уровень ЧМ вырастет

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал вопрос с увеличением команд в финальной части чемпионатов мира.



- Совет ФИФА позитивно воспринял саму идею о расширении числа участников чемпионата мира. У нас есть хороший пример от УЕФА, который расширил чемпионат Европы до 24 команд. Будет это 40 или 48 команд - определится только в январе.

Не думаю, что от этого (увеличения количества команд- участниц) потеряется качество. Вспомните хотя бы прошлый чемпионат мира, когда Италия и Англия не вышли из группы. Уровень футбола растет, и мы должны способствовать этому движения. При увеличении числа команд уровень турнира наоборот вырастет, потому что мы получим стадию плей-офф до группового этапа, это только повысит конкурентоспособность, цитирует Инфантино ТАСС.

Ранее, Джанни Инфантино заявлял, что в 2026 году в чемпионате мира должно участвовать 40 команд.

Добавим, что президент ФИФА признавался, что в организации есть силы, которые не хотят изменений. Но он также заверил, что в любом случае будет проводить реформы.

Напомним, что 46-летний Джанни Инфантино возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года. Ранее он занимал должность генерального секретаря УЕФА.