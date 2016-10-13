Игорь Захаркин: Мы немного взрослеем

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды в матче с «Автомобилистом».

- Матч проходил неровно. Какие-то эпизоды матча были удачные, какие-то нет, но радует то, что, когда не пошла игра у лидеров, на себя лидерские качества взвалило звено Бодрова, молодёжь очень здорово сыграла. Это определило успешный исход поединка, но самое главное, что мне понравилось больше всего, это то, что в третьем периоде, когда нужно было сыграть строго и чётко по результату, команда справилась с заданием. Это говорит о том, что мы немного взрослеем, - цттирует Захаркина официальный сайт «Салавата Юлаева».

Напомним, хоккеисты «Салавата Юлаева» уверенно переиграли «Автомобилист» со счетом 5:1.

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