Игорь Захаркин: Мы немного взрослеем
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды в матче с «Автомобилистом».
- Матч проходил неровно. Какие-то эпизоды матча были удачные, какие-то нет, но радует то, что, когда не пошла игра у лидеров, на себя лидерские качества взвалило звено Бодрова, молодёжь очень здорово сыграла. Это определило успешный исход поединка, но самое главное, что мне понравилось больше всего, это то, что в третьем периоде, когда нужно было сыграть строго и чётко по результату, команда справилась с заданием. Это говорит о том, что мы немного взрослеем, - цттирует Захаркина официальный сайт «Салавата Юлаева».
Напомним, хоккеисты «Салавата Юлаева» уверенно переиграли «Автомобилист» со счетом 5:1.
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Матч
Салават Юлаев - Автомобилист - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Капризов (Хрипунов, Воробьёв М.), 5:21 (1:0). Капризов (Макаров, Воробьёв М.), 9:35 (2:0). Куляш (Бодров Е., Макаров), 11:18 (3:0). Лисин (Бодров Е.), 38:51 (4:0). Голышев (Симаков, Торченюк), 39:01 (4:1). Лисин (Макаров), 55:28 (5:1).
Место и дата
13 октября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция