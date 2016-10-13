Андрей Разин: День сурка продолжается, надо, чтобы кто-то разбудил, наверное

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин поделился впечатлениями от матча своей команды с «Салаватом Юлаевым».

- Своим ребятам хочу сказать спасибо за игру, потому что практически 50 минут мы играли в 3 пятёрки, темп выдержали. К сожалению, по моментам не проиграли, но по счёту проиграли. День сурка продолжается, надо, чтобы кто-то разбудил, наверное.



- Почему не играли Бухтеле и Тичар?

- У Тичара за 17 игр 0 силовых приёмов и 0 блокированных бросков. В начале сезона у него было 5 голов и +5, сейчас -5. Человек катится, катится, надо как-то встряхнуть человека. У Бухтеле примерно такая же ситуация. Может быть, задумаются и будут играть на команду. Других рычагов нет, - цитирует Разина официальный сайт «Салават Юлаева».

Напомним, хоккеисты «Салавата Юлаева» уверенно переиграли «Автомобилист» со счетом 5:1.

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