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Роберто Карлос: «Золотой мяч» лежит у Роналду дома, но он пока никому об этом не говорил

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос уверен, что обладателем «Золотого мяча» по итогам 2016 года станет нападающий «сливчных» Криштиану Роналду.

«Думаю, «Золотой мяч» лежит у него дома, но он пока никому об этом не говорил. Сейчас Роналду не показывает того, на что он действительно способен, но не стоит забывать, что Криштиану лечился от серьезной травмы. Думаю, в ближайшее время он выйдет на свой прежний уровень. Желаю ему удачи», – приводит слова экс-защитника сборной Бразилии Goal.

Напомним, Роналду трижды становился обладателем «Золотого мяча». По итогам минувшего сезона 31-летний нападающий выиграл вместе с «Реалом» Лигу чемпионов, а в составе национальной команды завоевал трофей Евро-2016.

Роналду получил травму колена в финальном матче чемпионата Европы во Франции, который состоялся 10 июля. Вернулся игрок на поле в сентябре.

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