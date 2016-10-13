Илья Воробьев: Вольски в больнице, там смотрят шею, делают снимки

Главный тренер «Металлурга» поделился впечатлениями от игры своей команды в матче с «Барысом», а также рассказал о травме польского нападающего клуба Войтека Вольски.

– Я хотел бы начать с поздравления Виктора Филипповича – нашего Президента клуба – с днем рождения и пожелать ему здоровья. А по игре… Когда пропускаешь вот так вот одну шайбу на контратаке, а соперник очень грамотно обороняется, играет от обороны, становится очень сложно её взломать, чем мы два периода безуспешно и занимались. Потом в большинстве забили, ребята выжали себя, молодцы, довели до победы.

– Страшно спрашивать, но что с Войтеком Вольски? Уже есть какая-либо информация?

– Вроде как он чуть-чуть отошел. Сейчас он в больнице, там смотрят шею, смотрят сотрясение, делают снимки, сейчас все могут сделать сразу. Будем смотреть. Дай бог, что все обойдется.

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– По первому периоду – и бросков было очень мало, и как-то медленно втягивались. С чем это связано?

– К сожалению, мы готовились и знали, что нам предложит соперник, говорили об этом ребятам, говорили, как надо против этого играть. Но все равно не до конца выполняли задание, не до конца выполняли то, что от ребят мы просили. Поэтому и такая игра получилась. Я думаю, что тренер соперников согласится: игра шла под диктовку того, что хотел «Барыс», а не того, что мы должны были делать. Это первый период. А дальше мы уже исправили, - цитирует Воробьева официальный сайт магнитогорского клуба.

Напомним, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» переиграли «Барыс» со счетом 3:1.

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