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СКА снизил зарплату Прохоркину, переподписав с ним контракт

Евгений Нарижный
Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Нападающий Николай Прохоркин после перехода в СКА из «Салавата Юлаева» подписал контракт с армейцами на ухудшенных финансовых условиях.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», по первоначальному предложению зарплата Прохоркина должна была составлять 65 миллионов рублей в первый сезон плюс бонусы в 20 миллионов.

После оформления перехода клуб и игрок заключили новый контракт, по которому нападающий получает 55 миллионов в год, при этом СКА выплатил за Прохоркина «Салавату Юлаеву» компенсацию в 120 миллионов рублей.

– Контракт СКА с Николаем Прохоркиным по соглашению сторон был подписан на условиях, отличных от изначально предложенных. Компенсация за игрока была выплачена согласно регламенту КХЛ, стороны не предъявляли претензий друг к другу.

Таким образом, права клубов нарушены не были, поскольку все действия были осуществлены в строгом соответствии с регламентом, – прокомментировали ситуацию в лиге.

Напомним, Прохоркин перешел в СКА летом 2016 года, подписав контракт до 2019 года. В текущем чемпионате Николай Прохоркин провел 17 матчей и набрал 5 (1+4) очков.

В КХЛ провел 240 игр, набрав 117 (57+60) очков.

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