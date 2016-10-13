СКА снизил зарплату Прохоркину, переподписав с ним контракт
Нападающий Николай Прохоркин
после перехода в СКА из «Салавата Юлаева» подписал контракт с армейцами на
ухудшенных финансовых условиях.
Как сообщает «БИЗНЕС Online», по первоначальному предложению зарплата Прохоркина
должна была составлять 65 миллионов рублей в первый сезон плюс бонусы в 20
миллионов.
После оформления перехода клуб и игрок заключили новый контракт,
по которому нападающий получает 55 миллионов в год, при этом СКА выплатил за Прохоркина
«Салавату Юлаеву» компенсацию в 120 миллионов рублей.
– Контракт СКА с Николаем Прохоркиным по
соглашению сторон был подписан на условиях, отличных от изначально
предложенных. Компенсация за игрока была выплачена согласно регламенту КХЛ,
стороны не предъявляли претензий друг к другу.
Таким образом, права клубов нарушены не были, поскольку все
действия были осуществлены в строгом соответствии с регламентом, –
прокомментировали ситуацию в лиге.
Напомним, Прохоркин перешел в СКА летом
2016 года, подписав контракт до 2019 года. В текущем чемпионате Николай Прохоркин провел 17 матчей
и набрал 5 (1+4) очков.
В КХЛ провел 240 игр, набрав 117 (57+60)
очков.