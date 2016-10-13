Олег Знарок: Мы с Витолиньшем переживаем из-за того, что происходит с рижским «Динамо»

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).

– Мы провели самый невыразительный первый период, хотели взять малой кровью. Во втором перебросали – но то шнурок, то штанга. К играм нужно готовиться, начинать их именно с первого периода.

– Какие слова вы сказали после первого периода?

– То, что я сказал в перерыве команде, вам не нужно знать.

– Что вы и Харийс Витолиньш чувствуете, когда рижское «Динамо» находится в таком положении?

– Переживаем за команду, конечно. За Нормунда (Сейейса, тренера рижского «Динамо» – Прим.ред.) переживаем, в одной пятерке играли – хотелось бы его поддержать. Он хочет что-то сделать, но у него не все получается. Однако перед игрой мы, естественно, мы хотим выиграть, - передает слова Знарка корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 4:1. В составе армейцев шайбу забросили Ярно Коскиранта, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук и Стив Мозес, у рижан отличился Микелис Редлихс.

Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 16 октября против подмосковного «Витязя», латвийский клуб днем ранее сыграет в Москве с ЦСКА.

После 21 матча подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 51 очко, команда Нормундса Сейейса, проведя на две игры меньше, занимает последнюю строчку с 11 очками.