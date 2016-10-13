Нормунд Сейейс: С такими грубыми ошибками у такой мастеровитой команды, как СКА, выиграть сложно
Главный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс поделился впечатлениями о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).
- Старались, цеплялись, но с такими грубыми ошибками и у такой мастеровитой команды выиграть сложно. Удаления опять же... По статистике 0-10 - но судьям виднее, конечно.
- Что с вашими лидерами? Статистика у них не очень впечатляющая.
- Хороший вопрос. Могу отвести вас в раздевалку - спросите у них. Что сказать? Индрашис во время предсезонки он забил одну, сейчас в сезоне - ноль. Это и есть наша забиваемость, результативность, - передает слова Сейейса корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 4:1. В составе армейцев шайбу забросили Ярно Коскиранта, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук и Стив Мозес, у рижан отличился Микелис Редлихс.
Следующий
матч команда Знарка проведет в Петербурге 16 октября против подмосковного
«Витязя», латвийский клуб днем ранее сыграет в Москве с ЦСКА.
После 21 матча подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 51 очков, команда Нормундса Сейейса, проведя на две игры меньше, занимает последнюю строчку с 11 очками.
Матч
СКА - Динамо Р - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы:
Коскиранта 25:12 (1:0). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 46:28 (2:0 - бол.). Редлихc М. (Пуяц, Дарзиньш), 50:15 (2:1). Ковальчук (Барабанов), 51:56 (3:1). Мозес (Плотников, Яковлев), 56:17 (4:1).
Место и дата
13 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция