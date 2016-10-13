Нормунд Сейейс: С такими грубыми ошибками у такой мастеровитой команды, как СКА, выиграть сложно

Главный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс поделился впечатлениями о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).

- Старались, цеплялись, но с такими грубыми ошибками и у такой мастеровитой команды выиграть сложно. Удаления опять же... По статистике 0-10 - но судьям виднее, конечно.

- Что с вашими лидерами? Статистика у них не очень впечатляющая.

- Хороший вопрос. Могу отвести вас в раздевалку - спросите у них. Что сказать? Индрашис во время предсезонки он забил одну, сейчас в сезоне - ноль. Это и есть наша забиваемость, результативность, - передает слова Сейейса корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 4:1. В составе армейцев шайбу забросили Ярно Коскиранта, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук и Стив Мозес, у рижан отличился Микелис Редлихс.



Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 16 октября против подмосковного «Витязя», латвийский клуб днем ранее сыграет в Москве с ЦСКА.

После 21 матча подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 51 очков, команда Нормундса Сейейса, проведя на две игры меньше, занимает последнюю строчку с 11 очками.