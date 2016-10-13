Илья Ковальчук: Для СКА не так важно быть первым в регулярном чемпионате

Форвард СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).

- В первом периоде немного недонастроились, да и «Динамо» хорошо играло в обороне. Возле своих ворот они все перекрывали. Потом стали больше создавать моментов, больше бросать, и вратарь наконец-то пропустил.

- Многие говорят, что рижская команда не на своем месте находится. Согласны?

- Они хорошо играли - на контратаках. У нас против Риги всегда тяжелые матчи. Особенно в Петербурге. Мы об этом знали. Тем более, наш тренерский штаб долго работал в Риге, для нас это была особенная игра.

- Важно ли СКА быть на первом месте в регулярном чемпионате?

- У нас задача готовиться и выигрывать каждую игру. Какими мы будем в регулярном чемпионате - не самый важный момент.

- У СКА в этой игре не было ни одного удаления. Это целенаправленная работа?

- Конечно, нам об этом постоянно говорят, чтобы мы дорабатывали ногами, не цепляли соперников. Стараемся это делать.

- Игорь Шестеркин очень молодой парень, а уже отыграл всю домашнюю серию. Как оцените его игру и перспективы стать первым номером в СКА?

- У нас оба вратаря очень хороших. Коскинен был на Кубке мира, а Игорь провел все встречи на отличном уровне. Здоровая конкуренция только поможет им обоим, - передает слова Ковальчука корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 4:1. В составе армейцев шайбу забросили Ярно Коскиранта, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук и Стив Мозес, у рижан отличился Микелис Редлихс.



Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 16 октября против подмосковного «Витязя», латвийский клуб днем ранее сыграет в Москве с ЦСКА.

После 21 матча подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 51 очко, команда Нормундса Сейейса, проведя на две игры меньше, занимает последнюю строчку с 11 очками.