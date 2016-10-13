Стив Мозес: Мы не забиваем себе голову тем, кто на каком месте идет

Нападающий СКА Стив Мозес в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о победе над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).

– Да, СКА выиграл пятый раз подряд, но про эти серии мы стараемся не думать. Просто хотим выигрывать каждый матч. Против сильной Риги отлично действовал Шестеркин.

– Вы сейчас – лидеры лиги. Мысль об этом добавляет удовлетворения от того, как идет сезон?

– Рановато об этом думать. Важно же только то, кто будет лидером в апреле, кто выиграет титул. А сейчас мы не забиваем себе голову тем, кто на каком месте идет.

– Вы забили рижскому «Динамо» с очень крутого паса от Плотникова. Он отдал в стиле Павла Дацюка: не глядя, себе между ног.

– Да, отличная была передача! Но у нас в команде столько техничных ребят, что почти каждый может отдать такой суперпас. Сегодня вот у Плотникова получилось классно, – поделился Мозес в интервью с корреспондентом Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 4:1. В составе армейцев по шайбе забросили Ярно Коскиранта, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук и Стив Мозес, у рижан отличился Микелис Редлихс.



Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 16 октября против подмосковного «Витязя», латвийский клуб днем ранее сыграет в Москве с ЦСКА.

После 21 матча подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 51 очко, команда Нормундса Сейейса, проведя на две игры меньше, занимает последнюю строчку с 11 очками.