Стив Мозес: Мы не забиваем себе голову тем, кто на каком месте идет
Нападающий СКА Стив Мозес в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о победе над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).
– Да, СКА выиграл пятый раз подряд, но про эти серии мы стараемся не думать. Просто хотим выигрывать каждый матч. Против сильной Риги отлично действовал Шестеркин.
– Вы сейчас – лидеры лиги. Мысль об этом добавляет удовлетворения от того, как идет сезон?
– Рановато об этом думать. Важно же только то, кто будет лидером в апреле, кто выиграет титул. А сейчас мы не забиваем себе голову тем, кто на каком месте идет.
– Вы забили рижскому «Динамо» с очень крутого паса от Плотникова. Он отдал в стиле Павла Дацюка: не глядя, себе между ног.
– Да, отличная была передача! Но у нас в команде столько техничных ребят, что почти каждый может отдать такой суперпас. Сегодня вот у Плотникова получилось классно, – поделился Мозес в интервью с корреспондентом Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 4:1. В составе армейцев по шайбе забросили Ярно Коскиранта, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук и Стив Мозес, у рижан отличился Микелис Редлихс.
Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 16 октября против подмосковного «Витязя», латвийский клуб днем ранее сыграет в Москве с ЦСКА.
После 21 матча подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 51 очко, команда Нормундса Сейейса, проведя на две игры меньше, занимает последнюю строчку с 11 очками.
Матч
СКА - Динамо Р - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы:
Коскиранта 25:12 (1:0). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 46:28 (2:0 - бол.). Редлихc М. (Пуяц, Дарзиньш), 50:15 (2:1). Ковальчук (Барабанов), 51:56 (3:1). Мозес (Плотников, Яковлев), 56:17 (4:1).
Место и дата
13 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция