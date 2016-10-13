Фелан стал главным тренером «Халл Сити»
Как сообщает официальный сайт «Халл Сити», главным тренером команды назначен Майк Фелан.
Отмечается, что специалист подписал с командой пятилетний контракт, условия которого не разглашаются.
Напомним, после отставки Стива Брюса в июле этого года Фелан руководил футболистами «Халла» с приставкой и.о.
На данный момент в активе команды 15-е место в таблице АПЛ и 7 баллов.
🔶◾️ | We are delighted to announce Mike Phelan as our new Head Coach. Full details https://t.co/qwckO5rr50 pic.twitter.com/aMxBZfxYz0— Hull City (@HullCity) 13 октября 2016 г.
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