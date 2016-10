Фелан стал главным тренером «Халл Сити»

Как сообщает официальный сайт «Халл Сити», главным тренером команды назначен Майк Фелан.



Отмечается, что специалист подписал с командой пятилетний контракт, условия которого не разглашаются.



Напомним, после отставки Стива Брюса в июле этого года Фелан руководил футболистами «Халла» с приставкой и.о.



На данный момент в активе команды 15-е место в таблице АПЛ и 7 баллов.

