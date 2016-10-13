Шайба Кагарлицкого в овертайме принесла «Северстали» победу над «Йокеритом»

Хоккеисты московского ЦСКА разгромили на своей площадке минское «Динамо» со счетом 7:2.

ЦСКА разгромил минское «Динамо», забросив семь шайб Хоккеисты московского ЦСКА разгромили на своей площадке минское «Динамо» со счетом 7:2.

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл рижское «Динамо» со счетом 4:1.

СКА одержал пятую победу подряд, обыграв рижское «Динамо» В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл рижское «Динамо» со счетом 4:1.

Шайба Петтерссона принесла победу «Торпедо» над «Авангардом» Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ нанесли поражение «Авангарду».

Хоккеисты «Ак Барс» одержали уверенную победу над «Адмиралом» из Владивостока со счетом 3:0.

«Ак Барс», переиграв «Адмирал», одержал седьмую победу подряд Хоккеисты «Ак Барс» одержали уверенную победу над «Адмиралом» из Владивостока со счетом 3:0.

Главный тренер «Металлурга» прокомментировал игру своей команды в матче с «Барысом».

Илья Воробьев: Вольски в больнице, там смотрят шею, делают снимки

Илья Воробьев: Вольски в больнице, там смотрят шею, делают снимки Главный тренер «Металлурга» прокомментировал игру своей команды в матче с «Барысом».

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин поделился впечатлениями от матча своей команды с «Салаватом Юлаевым».

Андрей Разин: День сурка продолжается, надо, чтобы кто-то разбудил, наверное

Андрей Разин: День сурка продолжается, надо, чтобы кто-то разбудил, наверное Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин поделился впечатлениями от матча своей команды с «Салаватом Юлаевым».

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды в матче с «Автомобилистом».

Игорь Захаркин: Мы немного взрослеем

Игорь Захаркин: Мы немного взрослеем Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды в матче с «Автомобилистом».

Хоккеисты челябинского «Трактора» уступили на своем льду «Югре» со счетом 0:2.

«Трактор» проиграл «Югре» и продлил свою серию поражений до пяти матчей

«Трактор» проиграл «Югре» и продлил свою серию поражений до пяти матчей Хоккеисты челябинского «Трактора» уступили на своем льду «Югре» со счетом 0:2.

Защитник Юрий Александров, не сумевший пробиться в состав «Монреаля», подписал контракт с ХК «Сочи».

Защитник Александров подписал контракт с ХК «Сочи» Защитник Юрий Александров, не сумевший пробиться в состав «Монреаля», подписал контракт с ХК «Сочи».