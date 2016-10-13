Шайба Кагарлицкого в овертайме принесла «Северстали» победу над «Йокеритом»
Хоккеисты «Северстали» в овертайме вырвали победу у финского «Йокерита» со счетом 4:3.
Заброшенными шайбами в составе хозяев отличились Войтех Полак, Дмитрий Кагарлицкий и Даниил Вовченко. У «Йокерита» точные броски на счету Петера Регина, Вилле Лаюнена и Брайана О'Нилла.
В овертайме победную шайбу в ворота «шутов» отправил Дмитрий Кагарлицкий.
В следующем матче «Северсталь» 15 октября дома примет минское «Динамо». Финский клуб в Хельсинки встретится 17 октября с нижегородским «Торпедо».
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Северсталь - Йокерит - 4:3 О.Т. (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)
Голы:
Вовченко (Полак, Стасенко), 9:16 (1:0). О'Нейлл (Регин), 11:52 (1:1). Кагарлицкий (Мазур), 31:18 (2:1). Полак (Евсеенков, Вовченко), 35:44 (3:1). Лаюнен 46:38 (3:2). Регин (Йоэнсуу, Геноуэй), 48:15 (3:3). Кагарлицкий (Ежов, Сизов), 62:32 (4:3).
Место и дата
13 октября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция