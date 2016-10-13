СКА одержал пятую победу подряд, обыграв рижское «Динамо»
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома
обыграл рижское «Динамо» со счетом 4:1.
В составе армейцев по шайбе забросили Ярно
Коскиранта, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук и Стив Мозес, у рижан отличился Кришьянис Редлихс.
Напомним,
следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 16 октября против
подмосковного «Витязя», латвийский клуб днем ранее сыграет в Москве с ЦСКА.
После 21 матча подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 51 очко, команда Нориундса Сейейса, проведя на две игры меньше, занимает последнюю строчку с 11 очками.
Матч
СКА - Динамо Р - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы:
Коскиранта 25:12 (1:0). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 46:28 (2:0 - бол.). Редлихc М. 50:12 (2:1). Ковальчук (Барабанов), 51:56 (3:1). Мозес (Плотников, Яковлев), 56:17 (4:1).
Место и дата
13 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция