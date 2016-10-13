СКА одержал пятую победу подряд, обыграв рижское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл рижское «Динамо» со счетом 4:1.

В составе армейцев по шайбе забросили Ярно Коскиранта, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук и Стив Мозес, у рижан отличился Кришьянис Редлихс.

Напомним, следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 16 октября против подмосковного «Витязя», латвийский клуб днем ранее сыграет в Москве с ЦСКА.

После 21 матча подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 51 очко, команда Нориундса Сейейса, проведя на две игры меньше, занимает последнюю строчку с 11 очками.