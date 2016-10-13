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Олег Пашинин: «Амкар» неспроста находится в верхней части таблицы

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Тренер «Локомотива» Олег Пашинин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Амкаром» в рамках 10-го тура РФПЛ.

– «Амкар» неспроста находится в верхней части таблицы. По качеству игры это место заслуженное. Мы понимаем, что предстоит нелегкий матч. Пермь любит обороняться большими силами и умеет остро контратаковать. Это доставляет массу проблем любому сопернику. Будем стараться нивелировать сильные качества «Амкара» и воспользоваться слабыми сторонами, которые есть у любой команды.

– Чем принципиально этот «Амкар» отличается от прошлогоднего?
– Думаю, в этом году удалось объединить ребят одной идеей. Чтобы воплотить в жизнь мысли тренера, необходимо время. Сейчас футболисты лучше понимают, что от них требуется. Соответственно, лучше это выполняют.

– Матчи в Перми складываются непросто для всех. Фактор искусственного поля имеет значение?
– Не думаю, что именно этот фактор на первом месте. Просто дома «Амкар» играет с другими эмоциями, – приводит слова Пашинина официальный сайт железнодорожников.

Встреча «Амкар» – «Локомотив» состоится 15 октября на стадионе «Звезда» в Перми. Начало матча в 14.30 мск.

После девяти туров в активе москвичей 8 очков и 13-е место в турнирной таблице. Пермяки занимают пятую строчку, набрав 16 очков.

Матч

Амкар - Локомотив

Место и дата

15 октября 14:30, Звезда, Текстовая трансляция

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