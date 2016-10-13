«Ак Барс», переиграв «Адмирал», одержал седьмую победу подряд

Хоккеисты «Ак Барс» одержали уверенную победу над «Адмиралом» из Владивостока со счетом 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Федор Малыхин, Александр Свитов и Джастин Азеведу. Первый «сухой» матч в сезоне на свой счет записал вратарь «Ак Барса» Станислав Галимов.

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Отметим, что это победа стала для подопечных Зинэтулы Билялетдинова седьмой к ряду в чемпионате КХЛ.

В следующем матче 15 октября «Ак Барс» в Казани примет китайский «Куньлунь». В тот же день «Адмирал» в Тольятти встретится с «Ладой».

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