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Шайба Петтерссона принесла победу «Торпедо» над «Авангардом»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ нанесли поражение «Авангарду».

Встреча между командами завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Жердев, Картер Эштон и Фредрик Петтерссон, который и принес победу своей команде. Для «Авангарда» две шайбы на счету Александра Пережогина и Ивана Фищенко.

Отметим, что нижегородский клуб одержал победу, проигрывая со счетом 0:2.

КХЛ
Регулярный чемпионат 

Матч

Торпедо - Авангард - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы:

Пережогин (Лемтюгов), 16:09 (0:1). Фищенко (Соботка), 29:12 (0:2). Жердев (Петтерссон, Воробьёв), 34:43 (1:2 - бол.). Эштон (Жердев, Шураков), 38:54 (2:2 - бол.). Петтерссон (Рассказов, Эштон), 57:38 (3:2).

Место и дата

13 октября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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