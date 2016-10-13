Шайба Петтерссона принесла победу «Торпедо» над «Авангардом»
Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ нанесли поражение «Авангарду».
Встреча между командами завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Жердев, Картер Эштон и Фредрик Петтерссон, который и принес победу своей команде. Для «Авангарда» две шайбы на счету Александра Пережогина и Ивана Фищенко.
Отметим, что нижегородский клуб одержал победу, проигрывая со счетом 0:2.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Торпедо - Авангард - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы:
Пережогин (Лемтюгов), 16:09 (0:1). Фищенко (Соботка), 29:12 (0:2). Жердев (Петтерссон, Воробьёв), 34:43 (1:2 - бол.). Эштон (Жердев, Шураков), 38:54 (2:2 - бол.). Петтерссон (Рассказов, Эштон), 57:38 (3:2).
Место и дата
13 октября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция