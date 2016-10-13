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ЦСКА стартовал в Евролиге победой над «Галатасараем»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Баскетболисты московского ЦСКА в матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги нанесли поражение турецкому «Галатасараю».

Встреча между командами завершилась со счетом 109:84 в пользу российского клуба.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал французский защитник Нандо де Коло (22 очка), у серба Милоша Теодосича 20 очков + 11 передач, у американца Аарона Джексона – 16. В составе хозяев отличился Синан Гюлер, набравший 16 очков.

В следующем туре москвичи сыграют 21 октября на домашней арене с греческим «Панатинаикосом», а «Галатасарай» в тот же день встретится в родных стенах с «Црвеной Звездой».

Евролига
Регулярный чемпионат
1-й тур

Матч

Галатасарай - ЦСКА - 84:109

Место и дата

13 октября 20:00, Абди Ипекчи, Онлайн-трансляция


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