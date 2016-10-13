Ярно Коскиранта: Первый период против рижского «Динамо» был одним из самых неудачных в сезоне
Нападающий СКА Ярно Коскиранта поделился мнением о победе над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).
- Первые два периода такого матча сложно назвать идеальными.
- Я не совсем согласен с тем, что вы объединили эти периоды. Первый был действительно одним из самых неудачных в сезоне, во втором мы сильно прибавили, нанесли много бросков и он был значительно качественнее.
- Ни одного удаления сегодня в матче. Это тренерская установка?
- Это обсуждалось в команде, мы постоянно говорим, что нужно минимизировать удаления и особенно убирать те удаления, которые зарабатываются в зоне атаки.
- Насколько вы рады, что ваш друг Патрик Херсли теперь в СКА?
- Впечатления от его перехода только хорошие. Он качественный игрок, хороший защитник. Он обязательно повысит конкуренцию в команде, а это в любом случае плюс для нас, - передает слова Коскиранты корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 4:1. В составе армейцев по шайбе забросили Ярно Коскиранта, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук и Стив Мозес, у рижан отличился Микелис Редлихс.
Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 16 октября против подмосковного «Витязя», латвийский клуб днем ранее сыграет в Москве с ЦСКА.
После 21 матча подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 51 очко, команда Нормундса Сейейса, проведя на две игры меньше, занимает последнюю строчку с 11 очками.
Матч
СКА - Динамо Р - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы:
Коскиранта 25:12 (1:0). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 46:28 (2:0 - бол.). Редлихc М. (Пуяц, Дарзиньш), 50:15 (2:1). Ковальчук (Барабанов), 51:56 (3:1). Мозес (Плотников, Яковлев), 56:17 (4:1).
Место и дата
13 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция