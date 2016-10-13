Ярно Коскиранта: Первый период против рижского «Динамо» был одним из самых неудачных в сезоне

Нападающий СКА Ярно Коскиранта поделился мнением о победе над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).

- Первые два периода такого матча сложно назвать идеальными.

- Я не совсем согласен с тем, что вы объединили эти периоды. Первый был действительно одним из самых неудачных в сезоне, во втором мы сильно прибавили, нанесли много бросков и он был значительно качественнее.

- Ни одного удаления сегодня в матче. Это тренерская установка?

- Это обсуждалось в команде, мы постоянно говорим, что нужно минимизировать удаления и особенно убирать те удаления, которые зарабатываются в зоне атаки.



- Насколько вы рады, что ваш друг Патрик Херсли теперь в СКА?

- Впечатления от его перехода только хорошие. Он качественный игрок, хороший защитник. Он обязательно повысит конкуренцию в команде, а это в любом случае плюс для нас, - передает слова Коскиранты корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 4:1. В составе армейцев по шайбе забросили Ярно Коскиранта, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук и Стив Мозес, у рижан отличился Микелис Редлихс.



Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 16 октября против подмосковного «Витязя», латвийский клуб днем ранее сыграет в Москве с ЦСКА.

После 21 матча подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 51 очко, команда Нормундса Сейейса, проведя на две игры меньше, занимает последнюю строчку с 11 очками.