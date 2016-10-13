Антон Миранчук: Пора бы брату забить гол-другой

Полузащитник эстонской «Левадии» Антон Миранчук, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал, что переживает за московскую команду и хочет стать чемпионом в своем нынешнем клубе.

– Мне важно вернуться в клуб и приносить пользу. Естественно, слежу за играми ребят и очень переживаю. Жаль, что не все получается, при этом «Локомотиву» откровенно не везет. Есть желание помочь команде выбраться из этой ситуации. Думаю, что в «Локо» есть лидеры, которые поведут за собой команду, и все образуется. Я верю в Лешкины силы, пора бы брату забить гол-другой, чего и желаю ему в ближайшем матче.

О чемпионате Эстонии

– Сейчас у нас осталось несколько игр (4 тура – прим. Sovsport.ru), и борьба до предела обострилась! На чемпионство претендуют четыре команды. Мы сейчас с «Левадией» отстаем от лидирующего «Инфонета» всего на одно очко, так что будем надеяться на то, что они где-то оступятся, а мы пройдем без потерь. Давно у клуба не было чемпионского титула. А недавно мы с «Инфонетом» сыграли 2:2. Вроде, нормальный результат, но обидно: было много моментов, забить бы и довести до победы. Конечно, хочется стать чемпионом Эстонии. Хочется завершить чемпионат красиво! – рассказал Миранчук в интервью официальному сайту «Локомотива».

В 26-ти матчах 20-летний россиянин забил 13 голов и отдал 7 голевых передач. Аренда Миранчука в «Левадии» заканчивается в декабре нынешнего года.