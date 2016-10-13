ЦСКА разгромил минское «Динамо», забросив семь шайб

Хоккеисты московского ЦСКА разгромили на своей площадке минское «Динамо» со счетом 7:2.

Точные броски в составе армейцев на счету Игоря Ожиганова, Стефана Да Косты, Александра Кутузова, Григория Панина, Вячеслава Основина и Владимира Жаркова, оформившего дубль в матче. У минчан заброшенными шайбами отметились Никита Комаров и Александр Матерухин.

Отметим, что подопечные Дмитрия Квартального прервали свою неудачную серию из трех поражений к ряду.

В следующем матче 15 октября хоккеисты столичного клуба встретятся в Москве с рижским «Динамо». Коллектив Крэйга Вудкрофта отправится в Череповец, где встретится с местной «Северсталью».

КХЛ

Регулярный чемпионат