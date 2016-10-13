ЦСКА разгромил минское «Динамо», забросив семь шайб
Хоккеисты московского ЦСКА разгромили на своей площадке минское «Динамо» со счетом 7:2.
Точные броски в составе армейцев на счету Игоря Ожиганова, Стефана Да Косты, Александра Кутузова, Григория Панина, Вячеслава Основина и Владимира Жаркова, оформившего дубль в матче. У минчан заброшенными шайбами отметились Никита Комаров и Александр Матерухин.
Отметим, что подопечные Дмитрия Квартального прервали свою неудачную серию из трех поражений к ряду.
В следующем матче 15 октября хоккеисты столичного клуба встретятся в Москве с рижским «Динамо». Коллектив Крэйга Вудкрофта отправится в Череповец, где встретится с местной «Северсталью».
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Матч
ЦСКА - Динамо Мн - 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)
Голы:
Основин (Пивцакин), 13:37 (1:0). Комаров (Эллисон, Гаврус), 16:16 (1:1). Панин (Энлунд, Попов), 18:43 (2:1). Жарков (Пивцакин, да Коста), 23:09 (3:1). Кутузов (Муршак, Ничушкин), 25:12 (4:1). да Коста (Жарков, Карнаухов), 28:33 (5:1). Жарков (Энлунд, Сергеев), 47:32 (6:1). Ожиганов (Муршак, Ничушкин), 48:57 (7:1). Матерухин (Лингле, Степанов), 52:16 (7:2).
Место и дата
13 октября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция