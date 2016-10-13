Петиция в защиту Емельяненко набрала более 100 тысяч подписей

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Полиция: На дочь Емельяненко напал мужчина славянской внешности Начальник Управления дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов рассказал подробности нападения на дочь президента ММА России Федора Емельяненко.

Дмитрий Песков: Доложили президенту о нападении на дочь Емельяненко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с нападением на дочь Федора Емельяненко.

Пресс-секретарь Емельяненко: Действительно факт нападения на дочь имел место Пресс-секретарь бойца смешанного стиля Федора Емельяненко Юлия Куклина подтвердила факт нападения на его дочь Марию.

Дочь Емельяненко выписали из больницы Дочь бойца Федора Емельяненко Марию выписали из больницы, где ей была оказана медицинская помощь после избиения.

Полиция: Нападение на дочь Емельяненко не связано с конфликтом бойца с Кадыровым В полиции не связывают нападение на 16-летнюю дочь Федора Емельяненко с конфликтом известного бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил источник «Московскому комсомольцу».

Пресс-секретарь Кадырова: Мне ничего не известно о ситуации с дочерью Емельяненко Пресс-секретарь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Альви Каримов не владеет информацией о нападении на дочь российского бойца ММА Федора Емельяненко.

Жена Федора Емельяненко написала заявление в полицию о нападении на ее дочь В полицию поступило заявление о нападении на дочь российского бойца ММА Федора Емельяненко. Его подала супруга спортсмена.

Тренер Александр Мичков: Емельяненко точно не будет драться 31 декабря Президент Союза ММА России Федор Емельяненко не планирует проводить бои в ближайшее время.

Журналист «МК»: По инциденту с дочерью Емельяненко возбуждено уголовное дело по статье «побои» Полиция возбудила уголовное дело по поводу нападения на дочь российского бойца ММА Федора Емельяненко. Об этом заявила журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева.

Андрей Рябинский: Напавших на дочь Емельяненко нужно обязательно найти. Это полный беспредел Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал информацию о предположительном нападении неизвестных на дочь Федора Емельяненко.

Власти Чечни готовы помочь в поимке тех, кто мог напасть на дочь Федора Емельяненко Председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев прокомментировал новость о вероятном нападении на дочь российского бойца ММА Федора Емельяненко. Он сказал, что власти Чечни при необходимости готовы помочь найти виновников случившегося.

Тренер Емельяненко: Ничего не могу сказать о нападении на дочь Федора Тренер российского бойца ММА Федора Емельяненко Владимир Воронов прокомментировал новость о нападении на дочь спортсмена. Он сказал, что ничего не знает об этом.

Пресс-служба МВД: У нас нет информации о дочери Федора Емельяненко Пресс-служба МВД не подтвердила информацию о нападении на дочь известного бойца смешанного стиля Федора Емельяненко.

В окружении Федора Емельяненко опровергли новость о нападении на его дочь В СМИ появилась информация об избиении и последующей госпитализации дочери российского бойца ММА Федора Емельяненко. Источники, близкие к спортсмену, опровергают эти данные.

НИИ детской хирургии и травматологии: У нас есть пациентка Мария Емельяненко В Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы находится пациентка, которую зовут Мария Емельяненко. Об этом в НИИ сообщили «Советскому спорту».

СМИ сообщили о нападении на дочь Федора Емельяненко В Москве совершено нападение на дочь российского бойца ММА Федора Емельяненко. В результате она попала в больницу.

Михаил Мамиашвили: Емельяненко и Кадыров должны пожать друг другу руки Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили не считает нужным приобщение детей до 16 лет к смешанным единоборствам.

Политолог: Емельяненко выступил против детских боев, потому что он нормальный мужик и отец Генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков прокомментировал ситуацию с детскими боями в Грозном.

Александр Карелин: Не может быть такой аккредитованной дисциплины как ММА Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин считает, что смешанные единоборства (ММА) нужно лишить государственной аккредитации.