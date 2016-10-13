Петиция в защиту Емельяненко набрала более 100 тысяч подписей
Согласно информации сайта change.org, петиция на имя президента РФ Владимира Путина в защиту главы Союза смешанных единоборств ММА России Федора Емельяненко набрала более 100 тысяч подписей.
Данная петиция была создана с целью защитить Емельяненко от оскорблений после того, как он раскритиковал проведение детских боев на турнире по смешанным единоборствам в Грозном.
Добавим, что автором петиции является житель Магнитогорска Денис Иванов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически