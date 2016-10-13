Виталий Мутко: Писарев покинет «молодежку», только если возглавит клуб

Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с уходом Николая Писарева с поста старшего тренера молодежной сборной России.

- Вот так подают информацию! В этом и суть подачи информации. Это неоднозначное решение. Я говорил о другом. У Николая есть желание поработать тренером в одном из клубов. В этом случае он покинет пост. Об этом речь идет. Это первое. Второе - ясно, что он не может быть и директором департамента, и главным тренером. Это было временно. Необходимо было завершить этот неудачный цикл «молодежки», он это сделал, за что ему большое спасибо. Он хотел бы поработать тренером в одном из клубов – вот о чем речь идет, - цитирует Мутко «Р-Спорт».

Ранее появилась информация, что Николай Писарев покинет посты спортивного директора Российского футбольного союза и старшего тренера молодежной сборной России.

Напомним, Писарев совмещал посты спортдиректора РФС и тренера «молодежки» с 2010 по 2015 год. В 2015 году команду возглавил Дмитрий Хомуха. После неудачного старта «молодежки» в отборе чемпионата Европы 2017 года и ухода Хомухи вновь стал совмещать посты.