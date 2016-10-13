«Спартак» проиграл «Кузне», потерпев шестое поражение подряд
Хоккеисты «Спартака» на домашней арене уступили новокузнецкому «Металлургу» со счетом 2:3.
У столичной команды заброшенными шайбами отметились Мэттью Гилрой и Райан Стоа. В составе «Кузни» точный броски на счету Евгения Соловьев и Кирилл Семенов, который оформил дубль в матче.
В следующей игре 17 октября москвичам предстоит игра в Риге с местным «Динамо». «Кузня» 18 октября примет дома хоккеистов «Северстали».
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Матч
Спартак - Металлург Нк - 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Голы:
Гилрой (Радил, Стоа), 3:10 (1:0 - бол.). Семёнов (Лебедев, Арбузов), 23:59 (1:1). Соловьёв (Земченко), 28:02 (1:2). Семёнов (Язьков, Фаткуллин), 43:36 (1:3). Стоа (Лещенко), 58:15 (2:3 - бол.).
Место и дата
13 октября 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция
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