«Спартак» проиграл «Кузне», потерпев шестое поражение подряд

Хоккеисты «Спартака» на домашней арене уступили новокузнецкому «Металлургу» со счетом 2:3.

У столичной команды заброшенными шайбами отметились Мэттью Гилрой и Райан Стоа. В составе «Кузни» точный броски на счету Евгения Соловьев и Кирилл Семенов, который оформил дубль в матче.

В следующей игре 17 октября москвичам предстоит игра в Риге с местным «Динамо». «Кузня» 18 октября примет дома хоккеистов «Северстали».

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