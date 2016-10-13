Петерис Скудра: Полностью контролировали матч, просто допустили две ошибки

Лаурис Дарзиньш: Если просто сидеть и смотреть в таблицу – ничего не поменяется

Нападающий рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).