Дмитрий Квартальнов: Хочу извиниться перед Ничушкиным за свои слова
После разгрома минского «Динамо» со счетом 7:2 главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов раскрыл причины удачной игры, а также извинился перед Валерием Ничушкиным за свою критику.
- Мы хорошо подготовились к матчу с соперником, который одержал много побед и занимает высокое место в турнирной таблице. Сыграли с душой, результативно, многое удавалось. Помогли нам первые легкие голы.
- После поражения от «Йокерита» вы жаловались на отсутствие лидеров в команде. Они появляются только тогда, когда «раскрутится маховик», ЦСКА поведет в счете. Кто сейчас раскрутил маховик?
- Вся команда раскрутила. Отдельно хочу извиниться перед Валерой Ничушкиным за свои слова. Не должен был я их произносить на публике, а оставить внутри команды. Хотел до него достучаться, мотивировать. Считаю, это удалось. Больше подобного не повторится.
Матч
ЦСКА - Динамо Мн - 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)
Голы:
Основин (Пивцакин), 13:37 (1:0). Комаров (Эллисон, Гаврус), 16:16 (1:1). Панин (Энлунд, Попов), 18:43 (2:1). Жарков (Пивцакин, да Коста), 23:09 (3:1). Кутузов (Муршак, Ничушкин), 25:12 (4:1). да Коста (Жарков, Карнаухов), 28:33 (5:1). Жарков (Энлунд, Сергеев), 47:32 (6:1). Ожиганов (Муршак, Ничушкин), 48:57 (7:1). Матерухин (Лингле, Степанов), 52:16 (7:2 - бол.).
Место и дата
13 октября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция