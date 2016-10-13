Дмитрий Квартальнов: Хочу извиниться перед Ничушкиным за свои слова

После разгрома минского «Динамо» со счетом 7:2 главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов раскрыл причины удачной игры, а также извинился перед Валерием Ничушкиным за свою критику.



- Мы хорошо подготовились к матчу с соперником, который одержал много побед и занимает высокое место в турнирной таблице. Сыграли с душой, результативно, многое удавалось. Помогли нам первые легкие голы.



- После поражения от «Йокерита» вы жаловались на отсутствие лидеров в команде. Они появляются только тогда, когда «раскрутится маховик», ЦСКА поведет в счете. Кто сейчас раскрутил маховик?

- Вся команда раскрутила. Отдельно хочу извиниться перед Валерой Ничушкиным за свои слова. Не должен был я их произносить на публике, а оставить внутри команды. Хотел до него достучаться, мотивировать. Считаю, это удалось. Больше подобного не повторится.