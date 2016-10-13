Федор Канарейкин: Надо было решать во втором периоде, но не додавили
Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от игры своей команды в матче с «Торпедо».
- Мы хорошо сегодня работали, до середины второго периода был контроль игры, были моменты. Надо было решать во втором периоде, но не додавили, а потом ситуация изменилась. Мы много играли вчетвером, «наелись», - цитирует Канарейкина официальный сайт «Торпедо».
Напомним, хоккеисты нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ нанесли поражение «Авангарду» со счетом 3:2.
КХЛ
регулярный чемпионат
Матч
Торпедо - Авангард - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы:
Пережогин (Лемтюгов), 16:09 (0:1). Фищенко (Соботка), 29:12 (0:2). Жердев (Петтерссон, Воробьёв), 34:43 (1:2 - бол.). Эштон (Жердев, Шураков), 38:54 (2:2 - бол.). Петтерссон (Рассказов, Эштон), 57:38 (3:2).
Место и дата
13 октября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция