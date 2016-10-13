Лаурис Дарзиньш: Если просто сидеть и смотреть в таблицу – ничего не поменяется

Нападающий рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).

– В первом периоде удалось сдержать СКА. Почему это не получилось в следующие 40 минут?

– Особо нечего говорить, мы очень мало моментов создали в нападении. Тяжело рассчитывать на победу, если так мало находиться в зоне соперника. Первый период еще сложился более-менее. Ждали, что после перерыва СКА прибавит. Они и прибавили, заработали большинство, а нам не удалось подержать шайбу в зоне соперника, попробовать что-то создать. Игра была в одни ворота. Это не очень весело.

– Давно Нормунд Сейейс говорил о проблемах с дисциплиной. Учитывая количество удалений, это остается главной проблемой?

– Я не считаю, что дисциплина хромала. Когда все время обороняешься, и соперник намного быстрее тебя принимает решения, игроки опаздывают, теряют свою позицию, из-за этого и случаются удаления. Дело не в дисциплине, а в том, как мы играли против СКА.

– Вратарю Янису Калныньшу, пожалуй, матч против СКА можно занести в актив.

– Он хорошо сыграл. Похоже, это единственный позитив. Еще более-менее сыграли в меньшинстве. Остальное не было на том уровне, которого мы хотим.

– Как пытаетесь исправить плачевное турнирное положение?

– Через работу, игру – как иначе. Все начинается с тренировок. Это надо перенести на игры. Каждому, наверное, надо покопаться в себе и принести пользу команде, понять, что умеешь делать. Если просто сидеть и смотреть в таблицу – ничего не поменяется, – поделился Дарзиньш в интервью корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 4:1. В составе армейцев по шайбе забросили Ярно Коскиранта, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук и Стив Мозес, у рижан отличился Микелис Редлихс.



Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 16 октября против подмосковного «Витязя», латвийский клуб днем ранее сыграет в Москве с ЦСКА.

После 21 матча подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 51 очко, команда Нормундса Сейейса, проведя на две игры меньше, занимает последнюю строчку с 11 очками.