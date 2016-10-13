Крэйг Вудкрофт: Мы получили урок от ЦСКА
После поражения от ЦСКА со счетом 2:7 главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассыпался в комплиментах сопернику и защитил своего вратаря Бена Скривенса.
– Я предупреждал команду, что встретимся с сильным и злым соперником, но… ЦСКА показал, как должна играть классная команда, во всех компонентах – атаке, обороне, силовой борьбе, подборах, стандартных положениях. Нам преподали урок мастерства, который мы обязательно проанализируем и сделаем выводы.
– Вот уже второй матч вы меняете основного вратаря Бена Скривенса. Почему он играет нестабильно?
– Бен – был один на острове, кто сражался с соперником. Он много нас выручал, камень в его огород я ни за что не брошу. Но полевые игроки ему не помогали. Увы, Скривенс не супермен.
Матч
ЦСКА - Динамо Мн - 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)
Голы:
Основин (Пивцакин), 13:37 (1:0). Комаров (Эллисон, Гаврус), 16:16 (1:1). Панин (Энлунд, Попов), 18:43 (2:1). Жарков (Пивцакин, да Коста), 23:09 (3:1). Кутузов (Муршак, Ничушкин), 25:12 (4:1). да Коста (Жарков, Карнаухов), 28:33 (5:1). Жарков (Энлунд, Сергеев), 47:32 (6:1). Ожиганов (Муршак, Ничушкин), 48:57 (7:1). Матерухин (Лингле, Степанов), 52:16 (7:2 - бол.).
Место и дата
13 октября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция