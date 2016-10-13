Крэйг Вудкрофт: Мы получили урок от ЦСКА

После поражения от ЦСКА со счетом 2:7 главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассыпался в комплиментах сопернику и защитил своего вратаря Бена Скривенса.

– Я предупреждал команду, что встретимся с сильным и злым соперником, но… ЦСКА показал, как должна играть классная команда, во всех компонентах – атаке, обороне, силовой борьбе, подборах, стандартных положениях. Нам преподали урок мастерства, который мы обязательно проанализируем и сделаем выводы.

– Вот уже второй матч вы меняете основного вратаря Бена Скривенса. Почему он играет нестабильно?

– Бен – был один на острове, кто сражался с соперником. Он много нас выручал, камень в его огород я ни за что не брошу. Но полевые игроки ему не помогали. Увы, Скривенс не супермен.