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Зинэтула Билялетдинов: Готовились к игре с «Адмиралом». У них большинство лучшее в лиге

Андрей Ефимов
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от победы своей команды над «Адмиралом»

- Я считаю команда провела хорошую игру, отдача была хорошая. Готовились к игре с этим соперником. У них большинство лучшее в лиге и вообще они играют хорошо. Ребята сработали хорошо. 

- Как оцените игру Михала Йордена?
- Он сыграл надежно, уверенно.

- Эллиотт и Йорден – те игроки, которые были нужны команде.
- Стефан сыграл немного матчей, Йордан – первый. Считаю, первую игру Эллиотт провел лучше чем прошлую. Посмотрим. 

- Вопрос с центрфорвардом закрыт? Александр Свитов играет в последнее время уверенно.
- Вопросы к генеральному менеджеру, - цитирует Билялетдинова официальный сайт казанского клуба.

Напомним, хоккеисты «Ак Барс» одержали уверенную победу над «Адмиралом» из Владивостока со счетом 3:0.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Ак Барс - Адмирал - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы:

Малыхин (Йордан), 10:07 (1:0). Свитов (Азеведо, Ткачёв), 54:33 (2:0 - бол.). Азеведо (Свитов, Глухов), 58:25 (3:0).

Место и дата

13 октября 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция


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