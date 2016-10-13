Зинэтула Билялетдинов: Готовились к игре с «Адмиралом». У них большинство лучшее в лиге
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от победы своей команды над «Адмиралом»
- Я считаю команда провела хорошую игру, отдача была хорошая. Готовились к игре с этим соперником. У них большинство лучшее в лиге и вообще они играют хорошо. Ребята сработали хорошо.
- Как оцените игру Михала Йордена?
- Он сыграл надежно, уверенно.
- Эллиотт и Йорден – те игроки, которые были
нужны команде.
- Стефан сыграл немного матчей, Йордан – первый. Считаю, первую игру Эллиотт провел лучше чем прошлую. Посмотрим.
- Вопрос с центрфорвардом закрыт? Александр Свитов
играет в последнее время уверенно.
- Вопросы к генеральному менеджеру, - цитирует Билялетдинова официальный сайт казанского клуба.
Напомним, хоккеисты «Ак Барс» одержали уверенную победу над «Адмиралом» из Владивостока со счетом 3:0.
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