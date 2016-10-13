Зинэтула Билялетдинов: Готовились к игре с «Адмиралом». У них большинство лучшее в лиге

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от победы своей команды над «Адмиралом»

- Я считаю команда провела хорошую игру, отдача была хорошая. Готовились к игре с этим соперником. У них большинство лучшее в лиге и вообще они играют хорошо. Ребята сработали хорошо.

- Как оцените игру Михала Йордена?

- Он сыграл надежно, уверенно.

- Эллиотт и Йорден – те игроки, которые были нужны команде.

- Стефан сыграл немного матчей, Йордан – первый. Считаю, первую игру Эллиотт провел лучше чем прошлую. Посмотрим.

- Вопрос с центрфорвардом закрыт? Александр Свитов играет в последнее время уверенно.

- Вопросы к генеральному менеджеру, - цитирует Билялетдинова официальный сайт казанского клуба.

Напомним, хоккеисты «Ак Барс» одержали уверенную победу над «Адмиралом» из Владивостока со счетом 3:0.

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