Кирсан Илюмжинов: Шахматы готовы объединиться с боксом и попасть на ОИ

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов заявил о готовности объединиться с боксерами и лоббировать шахбокс как дисциплину Олимпиады.



«Мозги – это тоже мышцы, которые могут напрягаться, а шахматы могут украсить зимние Олимпийские игры. Надежда есть.



Чтобы попасть в программу Олимпийских игр, шахматисты готовы объединиться с боксерами и лоббировать шахбокс», – сказал Илюмжинов в эфире программы «TOPSPORT» на «Спорт FM».