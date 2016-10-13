Кирсан Илюмжинов: Шахматы готовы объединиться с боксом и попасть на ОИ
Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов заявил о готовности объединиться с боксерами и лоббировать шахбокс как дисциплину Олимпиады.
«Мозги – это тоже мышцы, которые могут напрягаться, а шахматы могут украсить зимние Олимпийские игры. Надежда есть.
Чтобы попасть в программу Олимпийских игр, шахматисты готовы объединиться с боксерами и лоббировать шахбокс», – сказал Илюмжинов в эфире программы «TOPSPORT» на «Спорт FM».
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