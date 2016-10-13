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Роман Широков: У ЦСКА небольшие проблемы с составом, игрой и с результатом

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший полузащитник московского ЦСКА Роман Широков оценил ситуацию в стане столичного клуба, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи армейцев с «Уфой» в 10-м туре РФПЛ.

«Две победы «Уфы» в Москве говорят о многом. Здесь стоит отметить тренерское противостояние, Виктор Гончаренко недавно еще входил в тренерский штаб Слуцкого в ЦСКА, тоже будет своя интрига. В последней встрече между Слуцким и «Кубанью» Гончаренко счет вообще был 6:0, но тогда на поле был Еременко. Сейчас его нет.

У ЦСКА небольшие проблемы с составом, игрой и с результатом. Но сейчас в чемпионате была пауза, они могли спокойно потренироваться, отдохнуть, что-то придумать. Выпал ключевой, системообразующий игрок в лице Еременко, но на этой позиции может выйти тот же Дзагоев. Не могу сказать, выздоровел он или нет, но прошло уже достаточно времени, думаю, он уже может выйти и сыграть.

Есть также Миланов и Натхо, которые в одном матче могут заменить как Еременко, так и Дзагоева. Ситуация с кадрами в ЦСКА не тупиковая, но сложная. Перед Лигой чемпионов есть немного времени, чтобы наиграть новые связи», – сказал Широков эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Еременко не играет ни за сборную Финляндии, ни за ЦСКА из-за дисквалификации, о причинах которой УЕФА не сообщает.

Матч с «Уфой» команда Леонида Слуцкого проведет 14 октября на домашней арене.


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