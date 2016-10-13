Роман Широков: У ЦСКА небольшие проблемы с составом, игрой и с результатом

Бывший полузащитник московского ЦСКА Роман Широков оценил ситуацию в стане столичного клуба, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи армейцев с «Уфой» в 10-м туре РФПЛ.



«Две победы «Уфы» в Москве говорят о многом. Здесь стоит отметить тренерское противостояние, Виктор Гончаренко недавно еще входил в тренерский штаб Слуцкого в ЦСКА, тоже будет своя интрига. В последней встрече между Слуцким и «Кубанью» Гончаренко счет вообще был 6:0, но тогда на поле был Еременко. Сейчас его нет.



У ЦСКА небольшие проблемы с составом, игрой и с результатом. Но сейчас в чемпионате была пауза, они могли спокойно потренироваться, отдохнуть, что-то придумать. Выпал ключевой, системообразующий игрок в лице Еременко, но на этой позиции может выйти тот же Дзагоев. Не могу сказать, выздоровел он или нет, но прошло уже достаточно времени, думаю, он уже может выйти и сыграть.



Есть также Миланов и Натхо, которые в одном матче могут заменить как Еременко, так и Дзагоева. Ситуация с кадрами в ЦСКА не тупиковая, но сложная. Перед Лигой чемпионов есть немного времени, чтобы наиграть новые связи», – сказал Широков эфире телеканала «Матч ТВ».



Напомним, Еременко не играет ни за сборную Финляндии, ни за ЦСКА из-за дисквалификации, о причинах которой УЕФА не сообщает.



Матч с «Уфой» команда Леонида Слуцкого проведет 14 октября на домашней арене.



