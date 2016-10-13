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Семен Антонов: Болельщики «Галатасарая» кидались зажигалками. Главное, что никто не пострадал

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Форвард московского ЦСКА Семен Антонов подвел итоги выездной встречи с «Галатасараем» (109:84) в рамках 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги, а также прокомментировал поведение болельщиков турецкой команды.

«Матч в целом прошел под нашу диктовку. Они играли при хорошей поддержке трибун, тем более, это был первый для «Галатасарая» домашний матч в Евролиге. Мы отнеслись к игре с большой ответственностью, ведь они – действующие победители Еврокубка. Когда тебя поддерживает такая армия болельщиков, все игроки пытаются показать себя даже не на 100, а на 150%.

Для нас это был более важный матч, мы начали защищать титул чемпиона Евролиги на выезде против серьезного соперника. Рассматривали матч не как своеобразный Суперкубок Европы, а как первый шаг к защите титула.

С такими болельщиками уже доводилось встречаться и в играх за сборную, и за предыдущий клуб. Да, горячие, эмоциональные, кидались зажигалками. Главное, что никто не пострадал. Надеюсь, что в Москве наши болельщики будут нас поддерживать так же», – сказал Антонов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре москвичи сыграют 21 октября на домашней арене с греческим «Панатинаикосом», а «Галатасарай» в тот же день встретится в родных стенах с «Црвеной Звездой».

Матч

Галатасарай - ЦСКА - 84:109

Место и дата

13 октября 20:00, Абди Ипекчи, Онлайн-трансляция

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