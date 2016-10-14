НХЛ. «Питтсбург» сыграет с «Вашингтоном», «Рейнджерс» - «Айлендерс» и другие матчи
Все матчи игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ на Sovsport.ru.
Сегодня официальный сезон начнется для 18 команд.
Матч
Баффало - Монреаль - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
14 октября 02:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Коламбус - Бостон - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
14 октября 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 октября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Рейнджерс - Айлендерс - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
14 октября 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 октября 02:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 октября 02:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 октября 03:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 октября 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 октября 03:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
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