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Нико Хюлькенберг подписал контракт с «Рено»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BildКомментарии

29-летний немецкий пилот «Формулы-1» Нико Хюлькенберг перейдет из «Форс Индии» в «Рено».

По информации Bild, Хюлькенберг уже подписал с французской командой соглашение по схеме «2+1», которое начнет действовать с 2017 года.

Будущий переход Хюлькенберга в «Рено» освобождает одно из гоночных мест в «Форс Индии». Ранее сообщалось, что на него претендуют Паскаль Верляйн, Эстебан Окон и Даниил Квят.

Нико Хюлькенберг выступает с «больших призах» с 2010 года. В текущем сезоне он занимает 9-ю строчку в личном зачете пилотов (54 очка). 

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