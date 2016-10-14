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Мусса Думбия: Орье удерживал мой язык, чтобы он не запал в глотку. Я поблагодарил его

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  RMCКомментарии

Нападающий «Ростова» Мусса Думбия рассказал о том, как он перенес приступ эпилепсии во время матча между сборными Мали и Кот д'Ивуара. 

- Я мало что сейчас помню. Посмотрел видеозапись, на которой Серж Орье рукой удерживает мой язык, чтобы он не запал глотку. Мы жили с ивуарийцами в одном отеле, поэтому я поблагодарил его за все, что он для меня сделал.

Я не знаю его лично, но думаю, что он хороший парень с большим сердцем. Сейчас со мной все хорошо, я тренируюсь, – рассказал Думбия в эфире RMC.

Напомним, во время матча Кот-д’Ивуар – Мали Думбия столкнулся с Ламином Коне и, упав не газон, пережил приступ эпилепсии. Первую медицинскую помощь игроку оказал защитник ивуарийцев Серж Орье. В итоге Думбия покинул поле на носилках.

Мусса Думбия защищает цвета «Ростова» с 2014 года. В среду он вернулся в расположение российской команды. 

Серж Орье ранее отстранялся от тренировок с основным составом «ПСЖ» за неуважительные высказывания в адрес главного тренера Лорана Блана и ряда товарищей команде.

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