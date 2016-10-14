Презентация клуба НХЛ из Лас-Вегаса состоится 22 ноября

Презентация нового клуба Национальной хоккейной лиги из Лас-Вегаса перенесена с 18 на 22 ноября.

Об этом сообщил в своем твиттере журналист Sports Illustrated Алекс Прюитт.

Las Vegas NHL franchise now targeting Nov. 22 for its name unveiling ceremony, per team officials. "Still in pencil," though, as one put it. — Alex Prewitt (@alex_prewitt) 13 октября 2016 г.

Ранее владелец нового франчайза из штата Невада миллиардер Билл Фоули подтвердил, что название его клуба будет выбрано из трех вариантов: Golden Knights («Золотые рыцари»), Silver Knights («Серебряные рыцари») или Desert Knights («Рыцари пустыни»).

Также он подтвердил, что макеты логотипа и игровой формы команды уже разработаны.

