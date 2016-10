Презентация клуба НХЛ из Лас-Вегаса состоится 22 ноября

Презентация нового клуба Национальной хоккейной лиги из Лас-Вегаса перенесена с 18 на 22 ноября.

Об этом сообщил в своем твиттере журналист Sports Illustrated Алекс Прюитт.

Las Vegas NHL franchise now targeting Nov. 22 for its name unveiling ceremony, per team officials. "Still in pencil," though, as one put it.