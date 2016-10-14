Елена Вяльбе: Йохауг только хотела вылечить губы, но список запрещенных препаратов очень длинный

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала информацию о положительной допинг пробе норвежки Терезы Йохауг.

- Она хотела только вылечить губы. Но список запрещенных WADA препаратов очень длинный. Скоро спортсменам будет дозволено есть только капусту. Я считаю, что правила должны быть строгими, но запрет на крем для лечения губ выглядит довольно странно. В таких условиях профессиональным спортсменам тяжело жить нормальной жизнью. Получилось, что врач дал ей крем для лечения губ, а последствия оказались настолько серьезными, - цитирует Вяльбе VG.

Напомним, в организме Терезы Йохауг обнаружено запрещенное вещество клостебол (анаболический стероид). Проба была взята у спортсменки в августе в Италии. По словам спортсменки - препарат попал в ее организм с кремом для лечения губ.

Йохауг - семикратная чемпионка мира. Она выиграла золото в эстафете 4х5 на Олимпиаде в Ванкувере, в активе лыжницы серебро и бронза Игр-2014 в Сочи.

